Sport en Tunisie: un maillage à densifier

De plus en plus de marcheurs, de coureurs et de salles de sport qui s’ouvrent partout. Mais la pratique au sein d’associations et de clubs reste encore modeste.

Selon de récentes statistiques mentionnées dans le document du budget de l’Etat pour 2027, la Tunisie compte 2 009 associations sportives. Le nombre total des adhérents titulaires d’une licence sportive est de 210 000 sportifs dont plus de deux tiers (144 800) d’hommes et 30% de femmes (65 200).

Les salles de sport couvertes (autres que celles privées) sont au nombre de 300, alors qu’on dénombre 406 terrains de football gazonnés et 21 piscines couvertes.

Deux objectifs sont poursuivis à la fois. D’abord, inciter le plus grand nombre possible de Tunisiens et de Tunisiennes à s’adonner au sport pour leur bien-être et leur santé, mais aussi former des champions dans les différentes disciplines. Et, ensuite, multiplier les infrastructures sportives et assurer leur maintenance. La grande question pour les clubs, les champions et les infrastructures reste celle du financement nécessaire.

