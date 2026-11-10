Marché carbone en Tunisie: Financer la CDN 3.0 sans compromettre l’intégrité climatique

Par Ahmed Guidara, expert en finances publiques

Marché carbone en Tunisie: trésor caché ou mirage vert?

55 milliards de dollars. C’est le coût de la CDN 3.0 tunisienne d’ici 2035. Qui va payer? Et si une partie de la réponse tenait au CO₂ que nous n’émettrons pas?

La Tunisie s’est fixé un cap audacieux pour 2035. Elle veut réduire de 62 % l’intensité carbone de son économie. Elle veut aussi porter les renouvelables à 50 % de sa production d’électricité, contre moins de 10 % aujourd’hui. Mais il y a un hic: la moitié de cet objectif dépend de financements internationaux. C’est là qu’intervient le marché carbone, qui n’a pourtant rien d’une baguette magique.

Ce que vous découvrirez dans l’article

Le paradoxe des renouvelables: un parc solaire peut être un excellent investissement et, en même temps, un très mauvais crédit carbone. Pourquoi ? Tout tient en un mot que vous n’oublierez plus: l’additionnalité. Indice: près d’un tiers du marché volontaire en a fait les frais en 2024.

Le champion inattendu: les crédits les plus solides pour la Tunisie ne viennent ni du soleil ni du vent. Ils viennent d’un gaz méconnu, rejeté par les usines d’acide nitrique. Lequel ? L’article classe tous les projets, du moins risqué au plus fragile.

La piste japonaise: à Tozeur, Sidi Bouzid, Gabès et El Fahs, la coopération avec le Japon (mécanisme JCM) finance déjà des centrales bien réelles.

Le piège du double comptage: quand l’État et une entreprise étrangère revendiquent tous les deux la même tonne de CO₂, qui a raison ? C’est une question de souveraineté climatique qui mérite qu’on s’y arrête.

Le CBAM frappe à la porte: depuis janvier 2026, l’Europe fait payer le carbone contenu dans nos exportations de ciment, d’acier ou d’engrais. Faut-il laisser l’Europe encaisser cette valeur, ou la garder en Tunisie?

Les voisins accélèrent: le Ghana a déjà vendu des réductions d’émissions à la Suisse. Le Kenya a lancé son registre carbone, et le Maroc applique sa taxe carbone. Et la Tunisie? Les experts de l’ONU ont relevé des incohérences significatives dans son rapport…

Quatre priorités et une occasion à saisir

L’article propose une feuille de route concrète: une autorité nationale dédiée, un registre carbone, des règles juridiques claires et une préparation des exportateurs au CBAM. Il classe aussi les projets par niveau de risque. L’objectif: faire d’une contrainte climatique un avantage compétitif.

Tableaux comparatifs, encadrés d’alerte, règles pratiques: tout y est pour comprendre en quelques minutes ce qui se joue.

La Tunisie sera-t-elle actrice ou spectatrice du marché carbone mondial ? Pour le savoir et découvrir tous les détails, lisez l’article complet en PDF en suivant le lien ci-dessous.

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Ahmed Guidara

Expert en finances publiques



