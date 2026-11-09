Deux nouveaux ouvrages du Doyen Ferhat Horchani

Un point d’orgue significatif à la faveur de la célébration du 20ème anniversaire du laboratoire Droit des relations internationales, des marchés et des négociations (DRIMAN). En marge du colloque qui sera organisé les 12 et 13 novembre 2026 à Tunis, le laboratoire présentera deux ouvrages du professeur Ferhat Horchani, ancien doyen de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis et son ancien directeur. Il s’agit de :

Le droit international public. Les sources (Éditions El Halabi, 2024)

Précis de droit international de l'investissement (Éditions Latrach, 2026).

La présentation aura lieu le vendredi 13 novembre à partir de 17h30 et sera assurée par M. Sami Bostanji, Mme Fatma Raach, M. Walid Ben Hamida, Mme Rym Ben Khelifa.

(Programme)

