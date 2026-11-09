Bourguiba et de Gaulle: le choc des titans

La France célèbre en ce 9 novembre 2026, le 56ème anniversaire de la disparition du général de Gaulle, chef historique de la France libre et fondateur de la Vème République. C’est l’occasion pour Mohamed Ridha Lafif de dresser un portrait croisé de Gaulle – Bourguiba. Il y évoque “un rendez-vous manqué des géants.”

Par Mohamed Ridha Lafif - Il m'est venu à l'esprit, dans mon intention de faire acte d'historien dans cet article, d'examiner les rapports qui avaient pu exister, directement et surtout indirectement, entre deux acteurs majeurs de l'histoire respective de leurs deux pays, et même de l'histoire tout court: Charles de Gaulle et Habib Bourguiba.

Charles de Gaulle, né à Lille, le 22 novembre 1890, fervent croyant et militaire dans l'âme, était un admirateur du Maréchal Philippe Pétain, le héros de Verdun. Membre du dernier gouvernement de la IIIe République (cabinet Paul Reynaud), il s’était opposé à l'armistice, et illustré par son appel du 18 juin 1940 comme chef de la Résistance, puis de la France libre. Plus tard, il sera le fondateur de la Ve République.

Face à lui, ou en face de l'Empire, Habib Bourguiba, natif de Monastir en 1901-1903, pur produit de l'école de la IIIe République : lycée Sadiki, lycée Carnot, puis l'Institut d'Études politiques de Paris, section économique (1924-1927).

Deux personnages aux points communs

De Gaulle fut intransigeant, inflexible quant à la souveraineté et au rang de la France. Après l'armistice de 1940, il dit non, et tout au long de la Seconde Guerre mondiale, il fit face aux diktats des Alliés et refusa la fatalité. Il siège au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que représentant du camp des vainqueurs.

Bourguiba, lui, s'est fait de la libération de son pays objectif ultime et la ligne de toute son action.

Fervent partisan des Alliés et du Monde libre, son action, que dis-je son existence entière, obéissait à un mantra qu'il écrivait dans ses journaux et revues, dénonçant les fautes à travers toute la Régence. Il composait quand les circonstances l'exigeaient, sans aller à la compromission, rompant quand l'adversaire se transformait fréquemment et brutalement en ennemi intraitable.

La Tunisie, rien que la Tunisie pour Bourguiba, et la France, rien que la France pour de Gaulle.

Aucun contact avant 1958

Jusque-là, aucun contact ni amorce de contact entre eux deux. La traversée du désert de de Gaulle (1946-1958) s'accompagnait d'une intense activité de Bourguiba, que ce soit en Orient, en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou en Tunisie.

Les relais du Néo-Destour et de Bourguiba en France se trouvaient du côté des socialistes et des radicaux. Un autre homme du 18 juin, Pierre Mendès France, trouva grâce aux yeux du Combattant suprême, ainsi qu'un grand résistant et ministre, Edgar Faure.

Du côté du Général, le sénateur Michel Debré, menant en grand gaulliste une campagne acharnée devant le Conseil de la République (le nom du Sénat sous l’IVe), contre les terroristes et séditieux du Néo-Destour et leur chef, aidé par le maire de Constantine, René Mayer.

Et puis, comble de tout cela, lors du bombardement de Sakiet Sidi Youssef, le 13 février 1958, le ministre des Armées était Jacques Chaban-Delmas, grand résistant et l'un des barons du gaullisme. Ironie de l'histoire, le gouvernement de Félix Gaillard, acculé suite aux « événements de Sakiet », qui ont entraîné sa chute, a donné le coup de grâce à la IVe République.

Le 13 mai 1958 (trois mois après), la République honnie par de Gaulle le rappelle en toute urgence, par la voix du président René Coty. Son retour a donné : il s'installe à Matignon, puis à l'Élysée, annonçant l'avènement de la Ve République par la Constitution du 4 octobre 1958.

1958: Bourguiba observe

Puis Bourguiba, se contentant de s'informer, d'observer et de commenter les nouvelles «glanées» par ses contacts et relais à Paris: Mohamed Masmoudi, qui avait fait le pèlerinage à Colombey-les-Deux-Églises, Hassen Belkhodja, Edgar Faure, Roger Stéphane et d'autres.

En 1958, la situation en Tunisie a connu beaucoup d'événements et de rebondissements (des purges, le décrochage de la zone franc, des procès d'épuration…), avec une Assemblée nationale constituante tout absorbée par l'élaboration de la Constitution. Aucun signe ni indice d'une amorce de contact entre les deux présidents.

1961: Rambouillet puis Bizerte

En 1961 a eu lieu la première rencontre, au château de Rambouillet, le 27 février: des entretiens en tête-à-tête, puis avec les délégations des deux pays. Il s'en est dégagé un sentiment d'incompréhension et d'ambiguïté dans les conclusions du «sommet».

L'année 1961 a connu, en pleine guerre d'Algérie, l'échec du putsch d'Alger contre de Gaulle, tandis que l'élan de Bourguiba était entravé par la scission youssefiste et la propagande hégémonique de Nasser. En juillet de la même année, la question de Bizerte surgit : brusquement, la tension monte, l'escalade s'installe, puis les armes parlent entre les deux pays. Les trois jours furent cruels, cruciaux et finalement lourds en pertes humaines, surtout du côté tunisien.

Les deux chefs se renvoient la balle de l'oppression et de l'aveuglement à coup de discours, de conférences de presse et de communiqués. La Tunisie bénéficiant de la légalité internationale incarnée par l'ONU et s'en revendiquant, de Gaulle ordonne de frapper vite et fort, et traite l'ONU de «machin».

Il est à rappeler que J.F. Kennedy, sénateur du Massachusetts, s'était attiré les foudres du Général pour avoir publié un communiqué favorable à l'indépendance algérienne, encouragé en cela par Habib Bourguiba, alors à Washington. C'est une parenthèse qui en dit long sur les sentiments des uns et des autres.

Visites et rencontres

Durant tout le règne du général de Gaulle (1958-1969), aucune visite n'a eu lieu, ni de de Gaulle en Tunisie (qu'il connaissait, l’ayant visitée en février 1943, ni de Bourguiba en France (sa première visite officielle en France datera de juin 1972, à l’invitation du président Georges Pompidou).

Bourguiba et de Gaulle ne se sont rencontrés finalement que lors des funérailles d'Eisenhower à Washington, le 30 mars 1969: une photo immortalise leur côté-à-côte lors de la messe des funérailles. Bahi Ladgham et Mohamed Masmoudi assuraient le contact quand les circonstances l'exigeaient.

Suite au décès du général de Gaulle, le 9 novembre 1970, Bourguiba adressa un message de condoléances, déclara le deuil national et fit ordonner une prière de l'Absent à la Zitouna à la mémoire du célèbre défunt (une première pour un non-musulman).

Mohamed Ridha Lafif

