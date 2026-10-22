Epson partenaire technologique de BIGTECH Africa 2026 : Un large portefeuille technologique au service de la performance et de l’innovation

Epson a participé à BIGTECH Africa 2026 en tant que partenaire technologique, en présentant des solutions d’impression, de numérisation et de projection conçues pour répondre à l’évolution des besoins des entreprises, du secteur de l’éducation et des environnements créatifs.

Organisé les 13 et 14 octobre à la Cité de la Culture à Tunis, l’événement a réuni des leaders de la technologie, des entreprises, des start-ups, des investisseurs et des institutions de Tunisie et de l’ensemble du continent africain. Epson a saisi cette occasion pour démontrer comment des technologies adaptables peuvent aider les organisations à optimiser leurs processus de travail, à favoriser la collaboration et à utiliser leurs ressources plus efficacement.

À travers son portefeuille de solutions, Epson a présenté des technologies couvrant différentes étapes du traitement documentaire et de la communication visuelle. Ses solutions d’impression professionnelle, de numérisation et de dématérialisation des documents sont conçues pour fluidifier les processus de travail, tandis que ses solutions de projection favorisent des expériences collaboratives et interactives dans les salles de classe comme dans les environnements professionnels. Epson a également mis en avant des technologies d’impression destinées à des applications créatives et spécialisées, notamment la photographie, le design graphique, l’impression de plans techniques et l’impression textile.

«BIGTECH Africa rassemble les organisations et les communautés technologiques qui contribuent à façonner l’avenir numérique du continent. Notre participation nous a permis de démontrer comment les technologies Epson peuvent répondre à des besoins concrets dans des environnements variés, qu’il s’agisse d’aider les entreprises à optimiser leurs processus documentaires, de favoriser des expériences d’apprentissage plus interactives ou d’accompagner les activités de création et de production spécialisée», a déclaré Imen Gorrab, cheffe du département Grand Public pour la Tunisie, l’Algérie et l’océan Indien chez Epson.

Au-delà de la performance et de la polyvalence, l’efficacité énergétique occupe une place centrale dans l’approche d’Epson. Sa technologie d’impression sans chaleur (Heat-Free) contribue à réduire la consommation d’énergie et les besoins en maintenance. Par ailleurs, les imprimantes EcoTank, équipées de réservoirs d’encre rechargeables de grande capacité, permettent de réduire le coût par page et de limiter la fréquence de remplacement des consommables.

À travers sa participation à BIGTECH Africa 2026, Epson réaffirme son engagement à accompagner ses clients et partenaires en Tunisie et dans l’ensemble de la région grâce à des technologies conçues pour répondre aux besoins opérationnels, éducatifs et créatifs.



