UBCI : le produit net bancaire progresse de 11,1 % à fin septembre 2026

L'UBCI accélère. À fin septembre 2026, son produit net bancaire progresse de 11,1 % sur un an, avec une hausse de 13,3 % au seul troisième trimestre. Portée par une collecte optimisée et une croissance des crédits supérieure à la moyenne des banques cotées, elle aborde la dernière ligne droite de l'exercice sur des bases renforcées.

Des revenus en nette progression

Au 30 septembre 2026, le produit net bancaire cumulé s'établit à 289,1 MD, en hausse de 11,1 %, soit 28,9 MD de revenus supplémentaires. Les produits d'exploitation bancaire progressent de 8,7 %, à 460,4 MD, un rythme nettement supérieur à celui des charges d'exploitation bancaire (+4,9 %, à 171,3 MD). Cette performance repose sur trois leviers complémentaires. La marge d'intérêt, qui demeure le socle des revenus avec la moitié du PNB, ressort à 144,6 MD (+2,3 %). Les commissions nettes gagnent 10,6 %, à 50,1 MD, reflet de l'intensification de la relation clientèle et du développement des services. Enfin, les revenus du portefeuille-titres progressent de 28,2 %, à 94,4 MD.

Une discipline de coûts qui porte ses fruits



Les charges opératoires, à 190,6 MD, n'augmentent que de 4,9 %, soit un rythme plus de deux fois moins rapide que celui des revenus. La hausse des frais de personnel (+8,1 %), qui traduit l'investissement continu de l'UBCI dans son capital humain, est en partie absorbée par le recul des charges générales d'exploitation (−1,7 %). Il en résulte un effet de ciseaux positif de 6,2 points, gage d'une efficacité opérationnelle renforcée.

Une dynamique commerciale soutenue



Les dépôts de la clientèle atteignent 4 300,5 MD, en hausse de 8,6 % sur un an, soit 340 MD de ressources supplémentaires. Les dépôts à vue (+9,1 %) et d'épargne (+9,0 %), qui en constituent 80,3 %, traduisent la confiance renouvelée de la clientèle. Les encours nets de crédits à la clientèle s'inscrivent pour leur part en hausse de 5,9 %, à 3 864,1 MD, et de 9,9 % depuis l'ouverture de l'exercice. Cette dynamique, nettement supérieure à la moyenne pondérée des banques cotées (2,1 % à fin septembre 2026), illustre l'engagement de la banque aux côtés de ses clients.

Des ressources longues diversifiées auprès des bailleurs de fonds

Pour allonger la maturité de ses ressources, la banque a mobilisé auprès de bailleurs de fonds deux lignes de ressources spéciales, pour 95 MD, dédiées au financement des PME et à la finance durable. Avec les deux emprunts subordonnés émis en 2025 pour 120 MD, qui confortent ses fonds propres réglementaires, les emprunts et ressources spéciales atteignent 263,3 MD, multipliés par près de six en un an. Les capitaux propres, hors résultat de la période, progressent de 7,6 %, à 563,3 MD.

Au terme de ces neuf mois, l'UBCI confirme la solidité de son modèle et la confiance que lui témoignent ses clients. Elle poursuit le déploiement de son plan stratégique et son engagement en faveur du financement de l'économie tunisienne.

