Le stockage individuel: beaucoup plus un confort personnel

Nombreux sont ceux qui l’envisagent. Face aux coupures répétées d’électricité, deux solutions viennent interpeller les particuliers, comme les professionnels: se doter de générateurs et/ou de batteries de stockage. Dans les deux cas, il s’agit de définir les besoins en consommation et la durée à couvrir, afin d’orienter le choix des équipements.

La solution du stockage individuel, explique un spécialiste, est une solution de secours devant porter sur des circuits sélectifs, afin d’assurer un confort individuel. On peut par exemple inclure dans ces circuits prioritaires deux ou trois climatiseurs, un congélateur, et un éclairage à minima, pour une durée de deux à quatre heures de coupure. Des batteries et un onduleur sont à prévoir. Des packs de 50, 10, 15 KW ou plus sont disponibles. Le processus consiste à charger les batteries et de réinjecter l’électricité emmagasinée dans le circuit sélectif. Puis, à la reprise du courant électrique, de recharger les batteries. Si cette solution répond à une urgence des particulier, son impact sur la consommation globale du pays reste limité.

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