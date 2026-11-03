L’emblématique navire de la Marine italienne, l'Amerigo Vespucci, en escale à la Goulette (Album Photos)

Le plus ancien navire encore en service dans la Marine militaire italienne, l'Amerigo Vespucci, vient de faire escale au port de La Goulette. A bord de ce prestigieux navire-école ont également pris part 15 élèves-officiers de la Marine Nationale Tunisienne. Embarqués aux côtés de leurs homologues italiens, ils ont partagé une expérience de formation en mer, au contact des exigences de la navigation et de la vie à bord de ce grand voilier.

L’escale à Tunis de l'Amerigo Vespucci s’inscrit à l’occasion du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre la Tunisie et l’Italie. «Elle donne à voir la profondeur d’un partenariat nourri par la proximité géographique, les échanges humains et une vision partagée des enjeux méditerranéens, souligne une source italienne. Sept décennies d'une relation de voisinage qui s'est progressivement enrichie de coopérations multiples, et dont le volet maritime constitue aujourd'hui l'une des dimensions stratégiques.»

Un patrimoine naval au service du rayonnement italien

Mis à l'eau en 1931 à Castellammare Di Stabia, l'Amerigo Vespucci est le plus ancien navire encore en service dans la Marine militaire italienne. Depuis près d'un siècle, il assure la formation des futurs officiers et contribue au rayonnement de l'Italie à travers ses campagnes internationales.

Pour plusieurs générations d'officiers, il a constitué le premier véritable terrain d'apprentissage de la navigation en haute mer, mais aussi de la vie en équipage et de ses exigences.

Parti d'Italie en mai dernier pour une campagne de plusieurs mois vers les États-Unis, à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance américaine, le navire a notamment fait escale à Baltimore, New York et Boston, avant de poursuivre son itinéraire au Canada puis de regagner l'Europe.

À cette vocation pédagogique et diplomatique s'ajoute une dimension environnementale. À travers ses initiatives de sensibilisation, l'Amerigo Vespucci contribue à porter un message en faveur de la protection des océans et de la préservation des écosystèmes marins, des enjeux qui concernent au premier chef les pays riverains de la Méditerranée.



