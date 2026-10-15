Les dattes tunisiennes: un fruit délicieux et nutritif, des sous-produits à mieux valoriser (Album photos)

Par Ridha Bergaoui - C’est la saison des dattes. Les étals des fruitiers commencent à se remplir de ces fruits délicieux dont tout le monde raffole. Du jaune doré au brun foncé, des plus dures aux plus tendres, du Bsir à la Deglet Nour, du vrac aux dattes branchées, la gamme est vaste et continue de s’enrichir.



Les dattes ont une place importante dans notre société. C’est plus qu’un fruit d’exportation, c’est un patrimoine, un aliment de qualité et une véritable matière première aux possibilités encore sous-exploitées.

Les dattes, une richesse nationale



Avec une production qui a dépassé les 400 000 tonnes l’an dernier, la datte constitue l’une des principales richesses agricoles de la Tunisie. Bien que la récolte attendue cette année soit en légère baisse, en raison des conditions climatiques et du phénomène d’alternance des palmiers, la filière demeure un pilier de l’économie nationale. En 2025, les exportations ont atteint près de 160 000 tonnes pour une valeur supérieure à un milliard de dinars, faisant de la datte le deuxième produit agricole d’exportation après l’huile d’olive. La Tunisie est aujourd’hui le premier exportateur mondial de dattes en valeur, grâce à un réseau de stations de conditionnement et d’entreprises exportatrices desservant notamment les marchés européens et maghrébins.

L’image de la filière tunisienne des dattes est souvent réduite à l’exportation et à la Deglet Nour. Quoique l’exportation des dattes soit une question stratégique cruciale pour l’équilibre de notre balance alimentaire, le marché intérieure représente cependant un débouché essentiel pour les dattes tunisiennes tant par les volumes concernés, en frais ou en produits transformés, que par son importance pour l’alimentation et l’industrie agroalimentaire.

Alors que la Tunisie cultive plus de 250 variétés différentes de dattes, Deglet Nour demeure la variété dominante qui représente 80 à 85 % de la production et des exportations Cette domination constitue certes un atout commercial majeur, mais également une source de vulnérabilité. Beaucoup de variétés dites «communes» risquent de disparaître faute de valorisation. Or, cette diversité génétique est précieuse pour faire face aux défis croissants: raréfaction de l’eau, salinisation des sols, maladies, ravageurs et changements climatiques.

Par ailleurs, selon l’Onagri, le prix moyen des dattes exportées au cours des onze premiers mois de la campagne 2025/2026 s’est établi à 6,31 DT/kg, à 7,06 DT/kg pour la Deglet Ennour et à 9,65 DT/kg pour les dattes biologiques. Sur le marché national, en revanche, les consommateurs trouvent souvent des dattes de qualité moindre et à des prix nettement plus élevés.

La question de la valeur ajoutée mérite également d’être posée. L’essentiel des exportations concerne encore les dattes fraîches ou simplement conditionnées. Pourtant, les produits dérivés tels que le sirop, le sucre ou la poudre de dattes connaissent une demande croissante sur les marchés internationaux et pourraient générer davantage de revenus.

Enfin, le développement continu des palmeraies modernes spécialisées en Deglet Nour orientées vers l’exportation, soulève des interrogations sur la gestion durable des ressources en eau et l’avenir des palmeraies.

Dans un contexte international marqué par une concurrence accrue, notamment de la variété Medjool, de plus en plus appréciée par le consommateur international, la diversification variétale, le renforcement du marché local et la transformation industrielle des sous-produits devraient devenir des priorités stratégiques pour assurer l’avenir de la filière tunisienne.

Composition, valeur nutritive et effets sur la santé

La datte est un fruit particulièrement énergétique. Sa composition varie selon la variété, le degré de maturité et la teneur en eau. Pour 100 g de dattes sèches, elle apporte en moyenne 280 à 300 kcal, essentiellement sous forme de glucides. Elle contient environ 60 à 70 g de sucres naturels, principalement du glucose et du fructose, 6 à 8 g de fibres, 1,5 à 2,5 g de protéines et très peu de lipides. Elle fournit également des minéraux, notamment du potassium, du magnésium, du phosphore, du calcium, du fer et du cuivre, ainsi que certaines vitamines du groupe B, en particulier la vitamine B6.

Cette composition explique son intérêt comme aliment énergétique, notamment après un effort ou lors de la rupture du jeûne. Ses fibres contribuent au bon fonctionnement intestinal et sa richesse en potassium participe au fonctionnement musculaire et nerveux. Les dattes contiennent également différents composés phénoliques et antioxydants.

La datte est un fruit relativement riche en sucres et en calories. Sa consommation doit rester raisonnable, particulièrement chez les personnes diabétiques ou cherchant à contrôler leur apport énergétique. Une portion d’environ 30 à 40 g, soit généralement quelques dattes selon leur calibre, constitue un repère raisonnable.

Consommation des dattes fraîches en Tunisie

La datte tunisienne alimente deux marchés distincts. Le premier est le marché international, dominé par la variété Deglet Nour, où la qualité, le conditionnement, la certification et la traçabilité jouent un rôle déterminant. Le second est le marché national, plus diversifié, qui fait appel aussi bien à la Deglet Nour qu’à de nombreuses variétés communes. Sur ce marché, le prix demeure un facteur essentiel et la demande connaît un pic exceptionnel durant le mois de Ramadan.

La consommation annuelle de dattes fraîches est estimée entre 5 et 6 kg par habitant, soit environ 60 000 à 70 000 tonnes à l’échelle nationale. Cette consommation repose non seulement sur la Deglet Nour, mais également sur des variétés plus accessibles telles que Kenta, Kentichi, Bisr ou Allig.

Dans les régions oasiennes de Kébili, Tozeur et Gabès, la datte est profondément ancrée dans les habitudes alimentaires et l’économie familiale. L’autoconsommation, les échanges entre familles et les circuits de proximité y occupent encore une place importante. Dans les grands centres urbains, la distribution passe principalement par les commerces, les marchés municipaux, les grandes surfaces et les magasins spécialisés.

Contrairement à la filière exportatrice, fortement structurée autour du tri, du stockage, du conditionnement et de la traçabilité, le marché local reste plus traditionnel. La vente en vrac demeure fréquente aux côtés des produits emballés, tandis que le commerce informel conserve une place significative.

Près de la moitié de la consommation annuelle de dattes est concentrée sur le mois de Ramadan. La rupture du jeûne avec quelques dattes est une pratique profondément enracinée dans la culture tunisienne. La pâte de datte est un composant indispensable de nombreuses pâtisseries traditionnelles, telles que le makroud et le kaâk.

La conservation des dattes

La récolte des dattes intervient principalement à l'automne, alors que la commercialisation pour l’exportation ou le marché local s’étend sur toute l’année. Il faut donc conserver la production dans des chambres froides pour l’écouler selon la demande du marché.

A leur arrivée au centre de tri et de conditionnement, les dattes sont d’abord réceptionnées, pesées et contrôlées. Les régimes sont ensuite débarrassés des impuretés et les fruits séparés manuellement ou mécaniquement. Viennent le tri et le calibrage selon la variété, la taille, la couleur, la maturité et l’état sanitaire. Les dattes présentant des défauts (abîmées, immatures, trop sèches ou présentant des défauts) sont orientées vers la transformation ou écartées. Les fruits sélectionnés peuvent être lavés ou nettoyés, puis séchés, traités (fumigation, traitement contre les insectes ou autres traitements autorisés, selon les exigences du marché de destination). Elles sont ensuite conditionnées et emballées (mise en barquettes, boîtes, sachets ou cartons, éventuellement en branches ou en fruits détachés). Enfin, les lots sont contrôlés, étiquetés et stockés dans des conditions adaptées avant leur expédition.

La Tunisie dispose d’un réseau important de stations de tri et de conditionnement et de chambres frigorifiques, particulièrement concentré dans les principales régions productrices. La capacité est importante et le taux d’utilisation reste faible. L’enjeu n’est donc pas d’augmenter les capacités, mais de moderniser les équipements, d’améliorer la chaîne du froid et de mieux répartir le stockage dans le temps et l’espace.

Les technologies actuelles avec l’intelligence artificielle permettent de d’aider les centres de conditionnement à:

• Reconnaitre automatique les variétés;

• Le tri optique des fruits;

• La détection des défauts;

• Le classement selon la qualité.

Enfin, pour une récolte de 400 000 tonnes, une exportation de 160 000 tonnes et une consommation locale de 70 000 tonne, le reste (soit 170 000 tonnes) représentent les dattes non commercialisées, non exportables ou déclassées. Ces restes sont orientés vers la transformation industrielle, destiné à l’alimentation animale ou sont utilisé comme compost et fumier.

Transformation et valorisation des dattes déclassées

Les dattes non commercialisables qui, bien que parfaitement comestibles, ne répondent pas aux critères exigés par les marchés, sont transformées pour être utilisées dans l’alimentation humaine ou dans divers procédés de fermentation. Cette transformation offre une seconde vie aux dattes déclassées issues du tri.

Grâce à la transformation, la datte devient une matière première permettant de produire une large gamme de produits à forte valeur ajoutée: dattes dénoyautées ou fourrées, pâte de dattes, sirop (robb), sucre, farine et poudre de dattes, ainsi que des ingrédients destinés à la pâtisserie, aux boissons ou aux aliments diététiques.

Les noyaux, issus du dénoyautage des dattes, sont également valorisés sous forme de poudre, d’huile ou de succédanés de café. Même les résidus ultimes peuvent être transformés en compost, biochar ou énergie, illustrant le potentiel d’une véritable économie circulaire autour de la datte.

En Tunisie, une quarantaine d’entreprises et de nombreuses start-up se sont engagées dans cette voie, développant des produits agroalimentaires, nutritionnels et cosmétiques innovants.

Aujourd’hui, les rebuts et noyaux de dattes suscitent un intérêt croissant de la recherche. Ils peuvent être transformés en produits à forte valeur ajoutée : antioxydants, composés antimicrobiens, ingrédients alimentaires, huiles, farines, aliments pour animaux ou encore produits cosmétiques. Des travaux récents montrent également que des microorganismes peuvent convertir ces sous-produits en molécules utiles pour l’industrie alimentaire. D’autres recherches explorent leur utilisation dans la fabrication d’emballages biodégradables à partir de fibres et de biopolymères.

La Tunisie exporte encore principalement des dattes fraîches, alors que le véritable potentiel de la filière réside dans leur transformation. Au-delà du fruit lui-même, les sous-produits peuvent être valorisés sous forme de sirops, sucres, poudres, ingrédients alimentaires, huiles de noyaux, extraits et produits fonctionnels ou issus de la fermentation ce qui permet de maximiser la valeur créée à partir de la récolte des dattes. L’avenir de la filière dépendra ainsi de sa capacité à exporter davantage de produits à forte valeur ajouté en valorisant les dattes déclassées et les sous-produits aujourd’hui sous-exploités.

Enfin, une partie de la récolte des dattes est perdue ou déclassée dès la palmeraie, sous l’effet notamment des ravageurs, des maladies, des pluies, des fortes chaleurs ou encore de défauts de pollinisation ou de maturation. À ces pertes s’ajoutent celles qui peuvent survenir lors de la récolte, du transport, du stockage, du tri et du conditionnement. Selon certaines estimations, ces pertes peuvent, dans certaines cas, aller jusqu’à 50 % de la production. Une telle situation montre qu’avant d’étendre les superficies, notamment par la création de nouvelles palmeraies particulièrement coûteuses, il serait judicieux de chercher d’abord à mieux protéger, récolter, conserver et valoriser la production existante.

Conclusion

La datte tunisienne est à la fois un produit d’exportation stratégique, un aliment de grande valeur et une ressource aux multiples possibilités de transformation. Si l’exportation demeure essentielle pour l’économie de la filière, le marché intérieur mérite d’être davantage structuré et valorisé.

Parallèlement, le développement de produits à plus forte valeur ajoutée, tels que les sirops, pâtes, farines ou ingrédients alimentaires, permettrait de mieux valoriser les dattes non commercialisées.

Les dattes déclassées et les noyaux, issus du tri, du conditionnement et du dénoyautage, offrent de nouvelles perspectives dans l’alimentation animale, l’agroalimentaire et d’autres applications innovantes. La valorisation intégrale de la datte s’inscrit pleinement dans une logique d’économie circulaire, réduisant les pertes tout en créant de nouvelles opportunités économiques.

Désormais l’enjeu de la filière ne doit plus être de produire plus mais de passer à une valorisation complète de la datte, créatrice de richesses, de valeur ajoutée et d’emplois.

Ridha Bergaoui

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