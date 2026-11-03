Budget de l’État pour 2027: les principaux axes et les priorités

Le projet de loi de finances pour l’année 2027, soumis à l’approbation de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts, prévoit les recettes et les dépenses du budget de l’État comme suit:

• Recettes du budget de l’État: 54 280 000 000 dinars.

• Dépenses du budget de l’État: 68 895 000 000 dinars.

Il s’articule autour des axes suivants:

• Faciliter la création et le financement des projets, dans le cadre des initiatives collectives et individuelles, en contribuant à lever les obstacles rencontrés par les porteurs de projets, notamment à travers un accès facilité au financement et un allègement de la charge fiscale. Ces mesures visent à favoriser la création d’emplois et à stimuler la croissance.

• Consacrer le rôle social de l’État et renforcer l’inclusion économique, à travers le renforcement de la protection sociale, le soutien aux régimes de sécurité sociale et à l’ensemble du système de santé, afin de promouvoir la justice sociale et économique et d’améliorer les conditions de vie des citoyens dans les différents secteurs et régions.

• Poursuivre la consécration du droit à la santé, au logement, à l’éducation et au transport, en améliorant la qualité des services publics, en accélérant leur transformation numérique et en les rapprochant des citoyens.

Le projet de loi de finances pour 2027 repose également sur plusieurs priorités fondamentales, notamment :

• Renforcer la sécurité alimentaire, à travers le financement des projets dans le domaine de la production agricole, le soutien aux petits agriculteurs et l'appui à la filière oléicole.

• Renforcer la sécurité hydrique, en poursuivant le financement des grands projets de mobilisation et de transfert des ressources en eau et en orientant les investissements publics vers une meilleure gestion des ressources hydriques et la rationalisation de leur consommation.

• Renforcer la sécurité énergétique, en encourageant la production et l’utilisation des énergies renouvelables, de manière à consolider la capacité de résilience de l’économie nationale.

Le projet de loi met également l’accent sur:

• Le soutien de l’État aux entreprises publiques, à travers l’allègement de leurs charges et la réduction de leur endettement, afin de contribuer à l’assainissement de leur situation financière, garantir leur pérennité et améliorer leurs performances.

• La consécration de l’équité fiscale et l’intégration du secteur parallèle, afin de préserver le pouvoir économique des entreprises et des citoyens, de soutenir l’investissement et de réduire la pression fiscale.

Autorisation de perception des recettes pour 2027

Pour l’année 2027, le projet autorise la perception, au profit du budget de l’État, de recettes d’un montant total de 54 280 000 000 dinars, réparties comme suit:

• Recettes fiscales: 49 600 000 000 dinars.

• Recettes non fiscales: 4 330 000 000 dinars.

• Dons: 350 000 000 dinars.



