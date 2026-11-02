Gabriem en langue arabe

Neuf mois après la parution de la version originale en langue française, Gabriem, le nouveau livre d’Omar S’habou, est désormais disponible en langue arabe. S’il conserve le même titre et la même structure, il s’agit d’une réécriture complète dans une langue ciselée, puisant dans une vaste immersion dans la langue arabe et de son patrimoine. Parfaitement bilingue, Omar S’habou excelle dans chacune des deux langues. Il prend le temps de choisir son vocabulaire, de s’attarder sur ces citations et de donner à chaque texte une dimension nouvelle, attractive.

Dans sa préface, Pr Abdelaziz Kacem est dans l’esthétique de la langue et le raffinement du regard porté sur le texte. « Il ne s’agit pas d’un livre à lire, prévient-il, mais à traverser… C’est un appel à l’écoute en profondeur de cette voix invisible et permanente, qui n’est audible que dans le silence de la pleine conscience…»

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