Une rencontre passionnante avec l’ambassadeur Mhammed Jnifen à l’occasion de la parution de ses mémoires (Album photos)

Ceux qui le connaissent apprécient son intelligence, sa finesse et sa vaste connaissance du monde arabe. L’Ambassadeur Mhammed Jnifen est un diplomate hors-pair. La présentation de ses mémoires diplomatiques, samedi, en ont offert de nouvelles illustrations. Publiées par l’Association Tunisienne des Anciens Ambassadeurs et Consuls généraux, aux Éditions Leaders, elles retracent un parcours très riche de chef de poste à travers de nombreux pays arabes, entre 1974 et 1995. Souvenirs, moments forts, rencontres avec de grands dirigeants et analyses restituent des séquences significatives de la diplomatie tunisienne.

Un survol de ce récit, lors de la présentation du livre, s’est converti en véritable communion entre des membres de la famille diplomatique et leur doyen. Prenant la parole à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti a rendu un vibrant hommage à l’ambassadeur Jnifen, soulignant sa haute compétence et ses multiples qualités. Sur la même lancée, d’autres intervenants évoqueront des souvenirs communs, des traits de caractères, et un style raffiné. Son humour, son sens de la répartie, et son imprégnation de la poésie et de la littérature arabes lui serviront utilement.

Lorsqu’il prendra la parole, l’ambassadeur Mhammed Jnifen sera comme à son accoutumée de son plein talent oratoire, naturel. Au-delà des remerciements sincères qu’il adressera à tous, il soulignera la valeur du « métier » qui a été le sien en partage avec ses collègues et de son importance pour un pays comme la Tunisie. Il le dira sincèrement.

Quand viendra le moment des dédicaces, il trouvera le mot juste et agréable pour chacun.

L’ambassadeur Mhammed Jnifen, parcours, défis et positions

Par l’Association tunisienne des anciens ambassadeurs et consuls généraux (ATAACG)

Editions Leaders, 2026, 338 pages, 45 DT

En Librairie et Sur www.leadersbooks.com.tn (livraison gratuite en Tunisie)