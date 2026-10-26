Quand les chiffres se mettent à raconter des histoires

Avec L’Instant Fun pour Rire du Sérieux, Salima Sarsar transforme le reporting financier en une matière vivante, accessible et étonnamment proche de notre quotidien.

Peut-on rire des normes comptables, des estimations et des états financiers? À première vue, la réponse semble réservée aux initiés. Salima Sarsar relève pourtant le défi dans L’Instant Fun pour Rire du Sérieux – des récits ludiques pour décrypter des enjeux profondément sérieux du reporting financier. Son ouvrage invite à entrer dans un univers réputé austère par une porte inattendue: celle de la fiction, de l’humour et des situations de la vie courante.

L’ambition n’est pas de simplifier à l’excès ni de transformer le lecteur en expert. Il s’agit plutôt de montrer que les chiffres ne sont jamais totalement détachés des personnes qui les produisent, les interprètent et prennent des décisions à partir d’eux.

Vingt récits, un même fil rouge

Le livre réunit vingt histoires que l’on peut lire indépendamment. Toutes poursuivent cependant la même idée: comprendre ce qui se joue derrière l’information financière, au-delà des automatismes et du jargon.

Docteure en sciences de gestion et titulaire d’un master en comptabilité, Salima Sarsar s’appuie sur plus de vingt ans d’expérience au sein d’un Big Four. Mais elle choisit ici de transmettre autrement. Ses normes deviennent des personnages, ses concepts prennent la forme de scènes familières et ses dilemmes techniques se glissent dans des mariages, des consultations, des concours de cuisine ou des conseils d’administration.

Le lecteur découvre ainsi que le reporting financier n’est pas seulement une affaire de calcul. Il raconte une organisation, ses choix, ses risques et sa manière de rendre compte de la réalité.

Des scènes ordinaires pour éclairer des sujets complexes

Parmi les images les plus parlantes figure celle du «costume fiscal». Un vêtement peut être parfaitement coupé et pourtant ne pas convenir à celui qui le porte. De même, des comptes conçus avant tout pour satisfaire un destinataire particulier peuvent ne pas répondre aux besoins de tous ceux qui veulent comprendre une entreprise.

Ailleurs, trois amies cherchent leur chemin vers un mariage. L’une suit un itinéraire parfaitement balisé, la deuxième avance grâce à des indications qu’elle doit ajuster, tandis que la troisième doit construire son parcours presque seule. Derrière cette aventure très quotidienne se cache une question universelle : que faire lorsque l’information disponible devient moins certaine et que le jugement prend davantage de place?

Dans une autre histoire, des valeurs estimées se réunissent comme dans un groupe de parole. Elles évoquent leurs doutes, les hypothèses qui les façonnent et le regard exigeant de ceux qui les examinent. Le procédé amuse, mais le message dépasse largement la comptabilité : tout chiffre présenté comme précis peut reposer sur des choix, des scénarios et une part d’incertitude.

Une réflexion sur la confiance

Cette dimension humaine traverse tout l’ouvrage. Produire une information utile suppose bien sûr des règles et des compétences, mais aussi des données fiables, de bons outils, un contrôle solide et des personnes capables de questionner les résultats.

La scène d’un conseil d’administration de clinique l’illustre avec humour. Les médecins qui le composent maîtrisent leur métier, mais peinent à décoder le langage financier. Leur hésitation entre «soigner» et «signer» conduit à une prise de conscience : ne pas être spécialiste ne dispense pas de comprendre suffisamment, de poser des questions et d’assumer ses décisions.

Le sujet concerne donc bien plus que les comptables. Administrateurs, dirigeants, investisseurs, salariés ou simples citoyens dépendent tous, à des degrés divers, d’informations dont ils doivent pouvoir apprécier la fiabilité. À travers ses histoires, Salima Sarsar rappelle que la transparence est une construction collective.

Un livre pour les initiés… et pour les curieux

Les lecteurs familiers des IFRS reconnaîtront les notions, les clins d’œil et les débats qui traversent leur profession. Les autres pourront entrer dans le livre par ses personnages, son humour et ses situations universelles. Nul besoin de maîtriser un référentiel comptable pour comprendre la peur de se tromper, la difficulté de décider dans l’incertitude ou l’importance de disposer des bons outils.

C’est là la singularité de L’Instant Fun pour Rire du Sérieux: rendre un domaine technique plus proche sans lui retirer sa profondeur. Le rire n’y détourne pas du sérieux; il offre au contraire la distance nécessaire pour mieux le saisir.

Au fil des pages, les normes cessent d’apparaître comme un monde fermé. Elles deviennent le point de départ d’une réflexion plus large sur la réalité, le jugement et la responsabilité. Le voyage proposé par Salima Sarsar peut ainsi commencer avec les chiffres, mais il nous ramène toujours à l’humain.



