Nouvelair poursuit ses «Happy Days»: 30 % de réduction sur les vols vers la Suisse, la Belgique et la Turquie

Nouvelair poursuit son offre promotionnelle «Happy Days» avec une nouvelle sélection de destinations et propose à ses clients 30 % de réduction sur le prix hors taxes des billets, en aller simple ou en aller-retour, sur les vols reliant la Tunisie à la Suisse, à la Belgique et à la Turquie.

Dans la continuité des précédentes éditions, cette nouvelle offre met à l’honneur Bâle, Genève, Bruxelles et Istanbul, et offre aux voyageurs de nouvelles opportunités de découvrir ces villes à prix réduit.

Entre escapades urbaines, découvertes culturelles et séjours en famille ou entre amis, les «Happy Days» invitent les voyageurs à concrétiser leurs projets de voyage tout en profitant de conditions tarifaires attractives.

L’offre est valable pendant cinq jours seulement, du 27 au 31 octobre 2026, pour des voyages programmés entre le 27 octobre 2026 et le 31 mars 2027, sur les vols au départ et à destination de la Tunisie.

Détails de la promotion

• Réduction: 30 % sur le prix hors taxes des billets, en aller simple et en aller-retour.

• Période de vente: du 27/10/2026 au 31/10/2026.

• Période de voyage: du 27/10/2026 au 31/03/2027.

• Destinations: la Suisse, la Belgique et la Turquie au départ et à destination de la Tunisie.

• Modification / Annulation: les conditions tarifaires en vigueur s’appliquent en fonction de la destination et de l’offre choisie.

Réservez vos billets

• Sur notre site web: www.nouvelair.com

• Via notre application mobile:

■ App Store: https://apple.co/3nxmw1T

■ Play Store: https://bit.ly/3bwTDR6

• Dans nos points de vente: à l’agence Nouvelair du Centre Urbain Nord ou dans les points de vente Nouvelair des aéroports de Tunis-Carthage, de Monastir et de Djerba.

• En contactant notre Call Center:

■ +216 36 020 920

■ +33 1 87 64 10 00

■ +44 20 45 78 12 11

Cette offre promotionnelle est également disponible auprès des agences de voyages partenaires de Nouvelair.

À propos de Nouvelair

Fondée en 1989, NAouvelair est la première compagnie aérienne privée en Tunisie. Elle opère depuis les trois principaux aéroports internationaux du pays – Tunis-Carthage, Monastir et Djerba – et dessert plus de 40 destinations régulières en Europe et en Afrique.