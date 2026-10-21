L’Euro-Mediterranean Conference on Materials, Devices and Systems se tiendra en Tunisie du 28 au 30 octobre 2026

La microélectronique, le Digital Health, l’Internet des objets, les systèmes embarqués, l’Intelligence artificielle et l’électronique durable et d’autres thématiques d’actualité seront à l’ordre du jour de l“Euro-Mediterranean Conference on Materials, Devices and Systems”, qui tiendra sa troisième édition du 28 au 30 octobre 2026 à El Kantaoui, Sousse. Organisée par l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT) de l’Université de Carthage, en partenariat avec l’Université de Grenoble Alpes (UGA) et l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA-lyon) elle constitue un forum d’échange des idées, d’expériences scientifiques et technologiques dans des domaines de pointe.

La conférence verra la participation de conférenciers principaux de Tunisie, France, Maroc, Algerie, Italie, Espagne et Belgique. Les participants discuteront des possibilités de mise en place des clusters de recherche & développement & innovation, ainsi que de montage des projets internationaux.

L'accélérateur de transfert de technologie “U-Accelerator” jouera un rôle clé en Tunisie pour pérenniser les liens établis avec l'Université Grenoble Alpes (UGA) en transfert de technologie et en innovation. Il a signé déjà une convention de partenariat avec l’Université de Grenoble Alpes, à l’occasion de Tech&Fest’26, les 4 et 5 février 2026. Cette collaboration vise à transformer la recherche scientifique en projets industriels concrets, à travers l'accompagnement des laboratoires de recherche, centres de recherche, startups et le renforcement de l'écosystème d'innovation.

