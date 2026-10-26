Le Professeur Skander Ounaïes: L’économiste à visage humain

Par Mohamed Ridha Laafif - Le 16 septembre 2026, le Professeur d’économie Skander Ounaïes nous a quittés. Skander, l’ami, le compagnon, le fidèle et la rectitude faite homme.

Il a traversé toutes les étapes et les épreuves de son existence avec la foi, la persévérance et l’indépendance intellectuelle.

Il a gravi tous les échelons de la carrière universitaire depuis 1990, date de la soutenance de sa thèse en sciences économiques à l’Université d’Aix-Marseille II, intitulée «Le financement des investissements industriels manufacturiers en Algérie et en Tunisie: approche sociétale comparative, 1970-1986», sous la direction du Professeur Bernard Guilhon. Tour à tour, maître-assistant à l’IHEC Carthage, puis maître de conférences agrégé, il est enfin devenu professeur à la Faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul.

Son savoir, ses connaissances encyclopédiques et documentées et son érudition n’ont en rien entamé ses nobles qualités humaines: l’humilité, le sens de l’écoute, l’esprit cartésien, son patriotisme et son attachement non calculé et indéfectible à la cause palestinienne.

Nous avons tous présent à l’esprit sa «botte» magistrale et décisive, sur une chaîne de télévision, un soir de juin 2018, pour démonter et réfuter le « diktat » de l’ALECA (Accord de libre-échange complet et approfondi) que « certains » ont voulu nous faire avaler. Sa vivacité, ses arguments imparables et son discours non démagogique furent convaincants.



Lors d’une conférence à Hammamet

Le Professeur Skander Ounaïes ne rechignait jamais à faire valoir et à privilégier les grands principes de justice et d’équité, au-delà de tout parti pris ! Ses envolées et ses emportements étaient mus par ces principes; il ne cherchait ni à convertir ni à excommunier.

Ses étudiants se rappellent son très noble devoir: l’enseignement était pour lui une «mission» — transmettre, expliquer, former les esprits et non les formater. Sa joie était, chaque fois, très grande quand il retrouvait ses anciens disciples et découvrait leurs parcours réussis. Sa disponibilité et son dévouement étaient sa raison d’être.



Le Professeur Skander Ounaïes

Son expertise et sa compétence l’ont conduit, tout naturellement, à devenir conseiller économique principal du Fonds souverain koweïtien, à Koweït City, en 2007. Il a aussi écrit dans la presse, notamment dans Le Monde, Jeune Afrique, Orient XXI, L’Économiste maghrébin, Tustex et Leaders.

Puisse sa famille, la petite et la grande, ses compagnons et amis, trouver dans ces lignes le témoignage sur un homme qui a fait le choix d’exister, et pleinement.

Allah yarhamou we naamou.

«Vouloir avoir raison avant les autres est un grand tort.» Turgot

Mohamed Ridha Laafif

