4ᵉ African ESG Summit : les exportateurs face aux nouvelles règles du marché européen

Empreinte carbone, traçabilité, reporting ESG, devoir de vigilance: les exigences européennes redessinent les conditions d’accès au premier marché des exportateurs tunisiens. C’est autour de ce constat que s’est tenue la 4ᵉ édition de l’African ESG Summit, organisée par le magazine Managers à l’hôtel Sheraton de Tunis sous le thème «Exportez durablement». Chefs d’entreprise, experts, banquiers, représentants d’institutions et startups y ont confronté leurs pratiques.

Pour Sahar Mechri, directrice exécutive de Managers, la durabilité doit être abordée comme une source de valeur, pas comme une contrainte réglementaire de plus. «Nous parlons le langage de la valeur et non celui du sacrifice», a-t-elle déclaré. Mesurer son empreinte carbone, tracer ses produits, fiabiliser ses données: c’est, selon elle, ce qui permettra aux entreprises de garder leurs clients, de conserver leur place dans des chaînes de valeur en pleine recomposition et d’accéder au financement vert. «La donnée devient une monnaie d’échange», a-t-elle résumé.

Le carbone entre dans le prix

Le premier panel, «Quand carbone, réglementation et nouvelles exigences européennes redéfinissent la compétitivité», est parti d’un point simple: la mesure du carbone et la qualité des données pèsent déjà sur la fixation des prix et sur les décisions stratégiques.

Noureddine Hajaji, professeur associé à l’École nationale d’ingénieurs de Gabès et spécialiste de l’analyse du cycle de vie et du bilan carbone, a appelé les exportateurs à ne pas confondre empreinte carbone et comptabilité carbone, et à se préparer dès maintenant à la taxe carbone aux frontières de l’Union européenne (MACF).

De Tunis à Gênes, chaque maillon compte

Le deuxième panel, «Chaîne de valeur et traçabilité logistique : les nouvelles règles d’accès aux marchés», a ramené le débat sur le terrain. Nabgha Salem, PDG de Vectorys, a retracé le parcours d’une marchandise entre la Tunisie et l’Europe: enlèvement chez le client, traversée vers Marseille ou Gênes, passage par un entrepôt de cross-docking, puis distribution finale. Chaque étape génère des émissions.

Les intervenants ont cité des leviers immédiatement applicables: réduire les kilomètres parcourus à vide, mieux anticiper les flux et électrifier les flottes, en commençant par les trajets de moins de 200 kilomètres. De quoi réduire les émissions sans perdre en compétitivité.

Famke Schaap, consultante Sustainability & Supply Chains chez Hyacint Consult à Bruxelles, a rappelé que la collecte des données de durabilité pèse aussi sur les entreprises européennes, pour qui elle est devenue une charge administrative à part entière.

Le financement, maillon faible

Le troisième panel, «De l’ESG à la bancabilité : comment financer la transformation des exportateurs africains», s’est penché sur l’accès au financement vert. Pour convaincre un banquier, une démarche ESG doit se traduire en risques maîtrisés, en plan d’investissement et en résultats mesurables. Or les PME butent souvent sur le coût d’entrée: diagnostic, bilan carbone, mise à niveau.

Habib Karaouli, PDG de CAP Bank, considère que le financement reste le maillon le plus faible de la chaîne. Il a rappelé que sur plus de 2 000 milliards de dollars investis dans la finance durable à travers le monde, à peine 1 % sont dirigés vers l’Afrique.

Startups et jeunes talents récompensés

La journée a également accueilli le programme Rising Star, un hackathon et les Momentum Startups Awards.

Au titre de Rising Star, le jury a distingué la startup malgache Sebio, fondée par Tianasoa Avotriniaina Liane Andriambelozaka. Elle fabrique des protections hygiéniques féminines à base de fibres naturelles, selon un modèle d’économie circulaire qui associe santé des femmes et réduction des déchets.

Le hackathon, consacré au thème «Le sport, un moyen de renforcer l’inclusion des jeunes», a vu le Grand Prix revenir au projet Mawhiba, porté par trois jeunes de 21 et 22 ans. Le coup de cœur du jury est allé à Sportlink, une équipe de quatre jeunes. Les deux projets veulent permettre à chaque jeune Tunisien de trouver une activité sportive près de chez lui, et aux financeurs de mesurer l’impact de leur soutien.

Aux Momentum Startups Awards, la startup franco-tunisienne Kumulus, qui produit de l’eau potable à partir de l’humidité de l’air, a été récompensée. Le jury a souligné le bon niveau général des pitches, la clarté des propositions de valeur et la solidité des modèles économiques présentés.

Plus de 150 rendez-vous d’affaires en une matinée

Les sessions B2B «ESG Solutions Providers» ont donné lieu à plus de 150 rendez-vous entre des entreprises à la recherche de solutions et des experts et prestataires spécialisés en ESG. Le format leur évite une recherche de partenaires souvent longue et leur permet de rencontrer directement les bons interlocuteurs.

Avec cette 4ᵉ édition, Managers poursuit son accompagnement des entreprises africaines face aux nouvelles normes internationales, en reliant durabilité, accès aux marchés et opportunités d’affaires. La prochaine édition de l’African ESG Summit se tiendra à Dakar en décembre 2026.

