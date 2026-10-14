Photovoltaïques: La problématique du stockage

Produire plus, c’est aussi penser au stockage. La question se pose aussi bien aux stations de production d’énergie photovoltaïques sous le régime d’autorisation que pour les industries au titre de l’autoproduction ou un groupement pour le compte de ses actionnaires. Jusque-là, les industriels et autres autoproducteurs sont tenus d’utiliser leur énergie. Certaines activités sont pourtant saisonnières, à l’instar des huileries ou des salles des fêtes, etc. Quant à la cession de l’excédent éventuel, ils sont tenus par un plafond de 30% pouvant être injecté dans les réseaux de la Steg. Ils appellent à lever ce verrou afin de pouvoir produire plus et en revendre à la Steg à un prix plus élevé.

«En fait, la question du stockage pose un problème de coût, prévient un spécialiste. Le tarif d’achat par la Steg doit couvrir le prix de revient et dégager une marge. D’autres aspects réglementaires sont à examiner. C’est pourquoi l’étude stratégique sur le stockage qu’envisage le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie dégagera des résultats importants à prendre en considération.»

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