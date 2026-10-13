Happy Days de nouvelair: cap sur la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Algérie à -30 %

nouvelair lance sa campagne promotionnelle Happy Days et propose à ses passagers 30 % de réduction sur le prix hors taxes des billets, en aller simple et en aller-retour.

Cette offre est valable sur les vols vers la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Algérie, au départ et à destination de la Tunisie. Elle permet aux voyageurs de profiter de tarifs avantageux pour planifier leurs prochains déplacements.

De la richesse culturelle de la France aux paysages et aux villes emblématiques de l’Allemagne, en passant par l’effervescence du Royaume-Uni et le charme de l’Algérie, chaque destination invite à de nouvelles découvertes. Avec 30 % de réduction, Happy Days est l’occasion de préparer ses prochaines escapades, de retrouver ses proches ou de planifier ses déplacements professionnels à des prix attractifs.

Les billets sont disponibles à la vente du 13 au 17 octobre 2026, pour des voyages programmés jusqu’au 31 mars 2027.

Détails de la promotion

• Réduction: 30 % sur le prix hors taxes des billets, en aller simple et en aller-retour.

• Période de vente: du 13/10/2026 au 17/10/2026.

• Période de voyage: du 13/10/2026 au 31/03/2027.

• Destinations: la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Algérie, au départ et à destination de la Tunisie.

• Modification / Annulation : les conditions tarifaires en vigueur s’appliquent en fonction de la destination et de l’offre choisie.

Réservez vos billets

• Sur notre site web: www.nouvelair.com

• Via notre application mobile:

■ App Store: https://apple.co/3nxmw1T

■ Play Store: https://bit.ly/3bwTDR6

• Dans nos points de vente : à l’agence nouvelair du Centre Urbain Nord et aux aéroports de Tunis-Carthage, Monastir et Djerba.

• En contactant notre Call Center:

■ +216 36 020 920

■ +33 1 87 64 10 00

■ +44 20 45 78 12 11

Cette offre est également disponible auprès des agences de voyages partenaires de nouvelair.

À propos de nouvelair

Fondée en 1989, nouvelair est la première compagnie aérienne privée en Tunisie. Elle opère depuis les trois principaux aéroports internationaux du pays - Tunis-Carthage, Monastir et Djerba - et dessert plus de 40 destinations régulières en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.



