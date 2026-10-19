‘’Droit international et diplomatie, quelles synergies ?‘’, en journée d’étude ce mercredi à la faculté des sciences juridiques

Bilatérale, ou multilatérale, universelle ou régionale, politique ou sectorielle, préventive ou coercitive: comment la diplomatie doit-elle s’adapter toujours aux mutations du droit international? Vivrons-nous l’émergence d’une diplomatie plurielle, voire une diplomatie sans diplomates au sens traditionnel du terme? Autant de questions qui figurent à l’ordre du jour de la journée d’étude qui se tiendra ce mercredi 21 octobre 2026 à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Organisée par le Laboratoire de recherche en droit international et relations Maghreb-Europe (LRDIRME) et l’Association Tunisienne des Nations Unies (ATNU), elle marque la célébration cette année de la journée des Nations-Unies.

Universitaires, chercheurs, diplomates, praticiens et experts seront réunis autour d’une réflexion sur les différentes interactions entre le droit international et la diplomatie. Il s’agit de croiser les approches théoriques et pratiques et de contribuer à une réflexion renouvelée sur les transformations de l’action internationale. Programme

Argumentaire

Le droit international et la diplomatie constituent deux dimensions fondamentales de l’organisation et de la régulation des relations internationales. Historiquement étroitement liés, ils ont longtemps été appréhendés comme deux instruments privilégiés de l’action extérieure des États. Si la diplomatie renvoie à l’art de la négociation, de la représentation et de la gestion pacifique des relations internationales, le droit international établit les normes, principes et mécanismes destinés à encadrer ces relations et à organiser la coexistence et la coopération des sujets de l’ordre international.

Le droit international encadre la diplomatie, mais la diplomatie contribue également à façonner le droit international. Le droit fournit à la diplomatie sa légitimité et ses instruments ; la diplomatie contribue à donner au droit sa portée concrète et son effectivité. Cette interaction apparaît particulièrement importante dans un contexte international caractérisé par la fragmentation normative, la multiplication des crises, la diversification des acteurs et la montée de nouveaux enjeux transnationaux. L’enjeu n’est donc pas de déterminer la primauté du droit sur la diplomatie ou de la diplomatie sur le droit, mais de comprendre les mécanismes de leur complémentarité, les tensions susceptibles de les opposer et les conditions permettant leur articulation.

La diplomatie obéit à des considérations politiques, stratégiques et parfois circonstancielles, alors que le droit international tend à inscrire l’action internationale dans un cadre normatif fondé sur des droits et des obligations. Entre logique de puissance et logique juridique, entre liberté de négociation et contrainte normative, entre intérêts nationaux et exigences de coopération internationale, le rapport entre diplomatie et droit international est traversé par des dynamiques complexes. Le droit international sert la diplomatie autant que la diplomatie sert le droit international. Cette relation réciproque conduit à dépasser une conception statique de leurs rapports pour privilégier une approche dynamique et dialectique. La diplomatie constitue un domaine privilégié de la réglementation internationale.

Les relations diplomatiques et consulaires sont notamment structurées par un ensemble de normes conventionnelles et coutumières qui définissent les droits et obligations des États et de leurs représentants. Mais l’encadrement juridique de la diplomatie ne saurait être réduit au seul droit diplomatique et consulaire. Les principes fondamentaux du droit international — souveraineté et égalité des États, non-recours à la force, règlement pacifique des différends, non-ingérence, respect des droits de l’homme ou encore coopération internationale — constituent également des paramètres essentiels de l’action diplomatique.

L’Organisation des Nations Unies occupe une place centrale dans cette dynamique. Depuis sa création, l’ONU constitue l’un des principaux espaces de négociation, de codification et de développement du droit international. L’action de ses organes, de ses institutions et de ses États membres contribue à promouvoir les principes fondamentaux de l’ordre juridique international. La diplomatie multilatérale apparaît ici comme un vecteur essentiel de développement du droit international. La Tunisie en tant qu’Etat membre des Nations-Unies dispose d’une longue tradition diplomatique et participe activement aux mécanismes de coopération internationale et multilatérale. L’étude du cas tunisien pourrait notamment permettre d’examiner la place du droit international dans la politique étrangère tunisienne, les modalités d’intégration des engagements internationaux dans l’ordre juridique interne, ainsi que le rôle de la diplomatie tunisienne dans la négociation, la conclusion et la mise en œuvre des instruments internationaux.

Par ailleurs, la diplomatie contemporaine ne se limite plus à l’action des diplomates professionnels et des ministères des Affaires étrangères. L’internationalisation croissante des enjeux a favorisé l’émergence de nouvelles formes d’action extérieure et de nouveaux acteurs susceptibles d’influencer la formation, la diffusion ou l’effectivité du droit international. Les parlements développent des relations interparlementaires et participent aux processus de ratification et de contrôle des engagements internationaux. Les organisations de la société civile contribuent à la sensibilisation, au plaidoyer, à l’expertise et au suivi de la mise en œuvre des normes internationales. Les entreprises multinationales jouent également un rôle croissant dans la gouvernance internationale, notamment dans les domaines économique, environnemental, social et numérique.

Cette évolution conduit à s’interroger sur l’émergence d’une diplomatie plurielle, voire d’une diplomatie sans diplomates au sens traditionnel du terme. En fin de compte, la diplomatie qu’elle soit bilatérale ou multilatérale, universelle ou régionale, politique ou sectorielle, préventive ou coercitive, elle s’adapte toujours aux mutations du droit international et contribue à son développement et la réalisation de ses finalités.

Cette portée téléologique permet de confirmer l’adage selon lequel «les fins justifient les moyens». En d’autres termes, les fins du droit international justifient le recours privilégié au moyen diplomatique. C’est dans ce cadre que s’inscrit cette journée d’étude organisée par le Laboratoire de recherche en droit international et relations Maghreb-Europe (LRDIRME) et l’Association Tunisienne des Nations Unies (ATNU). Ce rendez-vous scientifique a pour ambition de réunir universitaires, chercheurs, diplomates, praticiens et experts autour d’une réflexion sur les différentes interactions entre le droit international et la diplomatie. Il s’agit de croiser les approches théoriques et pratiques et de contribuer à une réflexion renouvelée sur les transformations de l’action internationale.

