Premier numéro de la Revue du Conseil du marché financier: un document riche et utile

La rigueur de l’analyse scientifique s’y conjugue avec la pratique réglementaire: la parution du premier numéro de la Revue du Conseil du marché financier (CMF) porte une grande ambition. Structurée en trois parties: indicateurs du marché financier, études et analyses, et actualités du CMF, elle offre en plus de 140 pages, dans un design raffiné, une information de qualité et des éclairages utiles.

«Le rôle du régulateur ne saurait se limiter à la seule fonction de surveillance et de contrôle, écrit en avant-propos le président du Collège du Conseil du marché financier Délégué, Hatem Smiri. Il lui incombe également de contribuer activement à la production et à la diffusion du savoir, en offrant à la communauté financière, académique et institutionnelle un espace d’analyse, et de réflexion sur les grandes questions qui structurent et développent notre marché.»

• La première partie, réservée aux indicateurs, présente l’essentiel des statistiques de marché arrêté au 30 juin 2026 : évolution des indices Tunindex et Tunindex, qualité et largeur de la performance, analyse sectorielle, capitalisation boursière, volumes de transactions, participations étrangères liquidité, volatilité, marché primaire des actions, marché obligataire, structure des comptes-titres et activités des OPCVM.

• Cinq contributions thématiques figurent dans la deuxième partie consacrée aux études et analyses. Elaborées par des cadres du CMF, elles portent sur des enjeux structurels et réglementaires du marché: le marché des obligations privées en Tunisie, le crowdfunding en investissement, le reporting ESG des sociétés faisant appel public à l’épargne, l’approche fondée sur les risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que le la mise en œuvre de ces exigences par les entités assujetties au contrôle du CMF.

• La rubrique Actualité rend compte des participations du CMF à des manifestations en Tunisie et à l’étranger, témoignant de son dynamisme et de son rayonnement.

Cette nouvelle publication qui vient répondre à un réel besoin se distingue également par sa méthodologie: des sources fiables, des périodes de comparaisons mises en évidence, le souci des définitions, et la synthèse des faits marquants. L’analyse est illustrée par des tableaux et graphiques qui facilitent l’imprégnation des données. Des encadrés mentionnent l’essentiel à retenir. Le CMF souligne à travers cette Revue sa capacité d’analyse de haut niveau et sa volonté de «favoriser le partage d’expériences sur les évolutions législatives, économiques et financières liées à l’activité et au développement du marché financier», comme le souligne M. Smiri.

Une très bonne initiative.

